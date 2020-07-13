Учёные прогнозируют падение улова рыбы из-за глобального потепления

https://static.news.ru/photo/49aa8c38-c5b3-11ea-8298-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagesandstories/blickwinkel/Global Look Press

Развитие процессов глобального потепления может привести к сокращению общемирового вылова рыбы на 3-12% к 2050 году. Об этом заявили специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Согласно их выводам, из-за изменений климата промысловые рыбы начинают смещаться из традиционных районов в другие части Мирового океана.

Эксперты предупреждают, что климатические изменения уже отразились на рыбной фауне российской части Баренцева моря. Так, холоднолюбивые арктические виды рыбы постепенно замещаются более теплолюбивыми рыбами, а уловы традиционных объектов падают.

Анализ сведений о российском улове в ХХI веке в направлении с юга на север, показал, что в самых южных районах объёмы добычи сократились более чем в 2 раза. Уменьшился улов в Японском море, в водах Курильских островов и восточной Камчатки. Исследование показало, что в Японском море снижение добычи произошло за счет минтая и трески, а в водах Курил упала добыча лососей.

В последнее время годовые уловы российских рыбаков составляют около 5 млн тонн. Более 80% российской рыбы добывается в морях, окружающих Россию. В этих условиях вопросы сохранения и восстановления водных биологических ресурсов приобретают особую значимость, заявила NEWS.ru пресс-секретарь Южного научного центра Российской академии наук Вероника Белоцерковская.

Ранее NEWS.ru писал, что в России снизилось производство икры лососёвых рыб. Произошло это на фоне увеличения объёмов изготовления заменителей данного деликатеса. Эксперты отмечают, что сегодня многие россияне останавливают свой выбор на имитации икры из-за её дешевизны.