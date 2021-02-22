Метеоролог рассказал, какими будут весна и лето на Урале

https://static.news.ru/photo/49df15e8-74fe-11eb-891c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зима на европейской территории России и Урала выдалась аномально холодной. По этой причине весна запоздает на несколько недель, но лето будет теплее обычного. Такой прогноз сделал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что среднесуточная температура в марте будет ниже нулевой отметки, а снежный покров может сохраниться до второй половины апреля. В конце апреля и до августа климатический маятник изменит положение на противоположное — летние месяцы на Урале и в Сибири будут теплее нормы на один-два градуса. Метеоролог также предупредил, что это вызовет «серьёзную паводковую ситуацию».

Будут разливы рек. Однако в целом это будет «малиновое» лето для Урала и Сибири — по окрасу температурных карт, — цитирует эксперта URA.RU.

С Тишковцом не согласилась метеоролог, кандидат географических наук и преподаватель Челябинского государственного университета РГО Екатерина Пестрякова. По её мнению, на Урале может потеплеть уже к концу текущей недели, а март в целом будет значительно теплее февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на текущей неделе ожидаются резкие колебания температуры воздуха. В ночь на вторник, 23 февраля, она будет понижаться до −25 градусов, а уже в четверг, 25-го числа, повысится до околонулевых отметок и в моменте может достигнуть +4. Лишь в воскресенье, 28 февраля, днём похолодает до −3, а на следующий день будет снова до −15.