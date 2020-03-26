https://static.news.ru/photo/3bf21166-6f31-11ea-9d73-fa163e074e61_660.jpg Сергей Гордеев Фото: glava_kungur/instagram.com

Депутаты городской думы Кунгура единогласно поддержали отставку мэра Сергея Гордеева, который во время пандемии выезжал на отдых в Объединённые Арабские Эмираты.

Исполнять обязанности градоначальника до выборов нового мэра будет глава Кунгурского муниципального района Вадим Лысанов, сообщает РИА новости со ссылкой на председателя гордумы Андрея Подосёнова.

По данным агентства, Гордеев заранее согласовал свой отдых в ОАЭ с руководством Пермского края. За день до его выхода в отпуск в регионе был введён режим повышенной готовности, но мэр не стал отменять поездку. Этим он якобы вызвал недовольство губернатора Дмитрия Махонина, который был против выездов чиновников за рубеж во время пандемии. По возвращении из ОАЭ Гордеев написал заявление об уходе с поста главы города.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Смоленской области Алексей Островский раскритиковал замглавы регионального департамента здравоохранения Кристину Рябкову, уехавшую в Египет в разгар эпидемии, и призвал её уволиться.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выписаны по выздоровлении 29 человек. В мире число заразившихся превышает 471 тысячу человек. В результате заболевания умерли 21,3 тысячи человек, выздоровели — более 114 тысяч.