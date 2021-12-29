Мэр Новосибирска рассказал о проблемах города зимой
Мэр Новосибирска: тротуары и дворы представляют собой основную проблему города зимой
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:50, 29 декабря 2021
Новосибирск, РоссияФото: id76702896/vk.com
Читайте нас в Google Новости
Тротуары Новосибирска зимой являются одним из слабых мест города, поэтому усилия коммунальщиков направлены в первую очередь на приведение этих частей дороги в надлежащий вид, рассказал мэр города Анатолий Локоть. Он подчеркнул, что следит за количеством обращений в травмпункты по этому поводу, и назвал ситуацию «тревожной», пишет Сиб.фм.
Я слежу за количеством обращений в травмпункты, и пока ситуация тревожная, — признался Локоть.
При этом особое внимание также следует уделить и дворам Новосибирска, продолжил градоначальник. Он аргументировал это тем, что во дворе его дома на прошлой неделе убрали снег всего второй раз за зиму.
Потому что машины стоят [и мешают снегоуборочной технике]. Это целая спецоперация была, — пояснил мэр.
Ранее Локоть распорядился взять пробы асфальтового покрытия дорог города после жалоб жителей. По его словам, особое внимание следует уделить покрытию на Вокзальной магистрали, Волочаевской и Ватутина. Если в результате проверки будут выявлены недочёты дорожного покрытия, то подрядчик будет обязан довести их до надлежащего состояния за свой счёт, заверил Локоть.