Мэр Энергодара рассказал о ситуации в городе Мэр Энергодара Сеновоз: в городе имеются силы и средства для обеспечения безопасности

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Власти полностью контролируют ситуацию в Энергодаре Запорожской области. Гуманитарная и социальная обстановка в норме. Сил и средств для обеспечения безопасности в городе достаточно, усилений не планируется. Об этом РИА Новости рассказал глава администрации Эдуард Сеновоз.

Силы и средства в городе для обеспечения безопасности жизнедеятельности достаточны на данный момент, таких усилений не предвидится по той простой причине, что необходимости в этом пока нет, все под контролем, в городе ситуация нормальная, без проблем, — сказал он.

Он также отметил, что проблемы с подвозом продуктов в населенный пункт отсутствуют.

Кроме того, Сеновоз рассказал, что ВСУ намеренно нанесли артиллерийский удар по оживленной дороге на въезде в город Энергодар. По его словам, обстрел произошел около шести утра 19 мая. По мнению главы администрации, время могло быть выбрано с тем расчетом, что «на этот момент в этом месте собирается большое количество транспорта и населения, которые прибывают в город и с окрестных мест жительства».

В этой связи он подчеркнул, что решение о добровольном перемещении жителей города в более безопасные районы области, принятое руководством Запорожской области, было правильным.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из районов вблизи линии боевого соприкосновения в целях безопасности будут перемещены дети с родителями, пожилые люди и инвалиды. Он указал, что за последние несколько дней ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне.

Власти организуют перемещение жителей из Энергодара, а также населенных пунктов Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск и ряда других.