Мэр Благовещенска похвалил антиковидную рекламу с поминками и кутьёй

https://static.news.ru/photo/c1fa2382-191a-11eb-9876-fa163e074e61_660.jpg Фото: неТИПИЧНЫЙ МАРКЕТИНГ/vk.com

В Благовещенске социальная реклама с кутьёй и могильными плитами, которая призывает носить маски, достигла цели. Об этом заявил мэр города Олег Имамеев.

Понимаю, что форму подачи авторы выбрали провокационную, но по сути всё изложено верно. В конечном счёте такая социальная реклама достигла цели — вопрос ношения масок вновь попал в повестку дня почти каждого из нас, — написал он в Instagram.

Имамеев добавил, что те, кому не нравится эта реклама, не должны становиться на ханжескую позицию. По словам градоначальника, моральную грань она не пересекала. Кроме того, последствия коронавируса «куда жёстче по содержанию». Он привёл в пример реанимацию, где под ИВЛ лежат люди, в том числе и те, кто не верил в коронавирус.

Как писал NEWS.ru, рекламщики Благовещенска развесили в городе плакаты, которые обещают скорую смерть и поминки людям, пренебрегающим санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях распространения коронавируса. «Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», — гласит один из плакатов.