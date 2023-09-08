На Саур-Могиле открыли мемориал к 80-летию освобождения Донбасса

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Мемориальный комплекс Саур-Могила

К 80-летию освобождения Донбасса на кургане Саур-Могила после реставрации открыли мемориал в честь бойцов Красной Армии. Там также появился монумент в память о командире российского взвода с позывным «Медведь» Олеге Гришине, который в 2014 году штурмовал и удерживал высоту, сообщает ОТР. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что восстановление памятников в честь бойцов является «вкладом в будущее».

Это гордость, это сила, и вот эта история и память делает сегодня народ Донбасса и народ России абсолютно непобедимыми, поэтому такое возрождение и даже создание заново памятников настоящим героям — это вклад не в прошлое, это вклад в будущее, — пояснил Кириенко.

Реконструкция мемориала на кургане велась с начала лета. На центральной оси Саур-Могилы расположена зона с мемориальными табличками с фамилиями бойцов Красной Армии, которые в 1943 году штурмовали немецкие оборонительные позиции. Мемориал был отреставрирован.

Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса. Он отметил, что 8 сентября 1943 года, когда Донбасс был полностью очищен от нацистских оккупантов, является знаковой датой для всей страны.