Путин обратился к россиянам по случаю 80-летия освобождения Донбасса

Фото: President Of Russia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса. Он отметил, что 8 сентября 1943 года, когда Донбасс был полностью очищен от нацистских оккупантов, является знаковой датой для всей страны. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

Важная, знаковая дата в истории нашей страны. В этот день, 80 лет назад, был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс. Многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край, — подчеркнул Путин.

Донбасс имел для врага колоссальное значение из-за своих ресурсов, а их захват был одной из основных целей, преследуемых Германией при нападении на СССР, добавил президент. Жители региона давали отпор нацистским подразделениям на протяжении 700 дней.

Президент также напомнил о штурме Саур-Могилы. Стратегическая высота переходила из рук в руки несколько раз и в конце концов была взята Советской армией. По словам президента, бойцы насмерть стояли за правду, свободу и будущее Родины.

Ранее президент РФ поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости республики. Путин отметил, что страна добилась значительных социальных и экономических успехов, а также авторитета в мировом сообществе.