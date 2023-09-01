Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости республики, сообщает пресс-служба Кремля. По его словам, страна смогла добиться социальных и экономических успехов, а также авторитета в мировом сообществе. Кроме того, Узбекистан показал свою надежность в качестве союзника России, отметил Путин.

Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Узбекистан – Дня независимости. Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в экономическом и социальном развитии. Узбекистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене. <...> Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН, — говорится в послании российского лидера.

Путин выразил надежду, что Россия и Узбекистан смогут и в-дальнейшем наращивать конструктивные двусторонние отношения во всех сферах во благо народов двух стран и региональной безопасности. Он пожелал гражданам Узбекистана мира и процветания.

Мирзиеев вступил в должность президента после избрания на новый семилетний срок 14 июля. В ходе церемонии инаугурации глава республики принес присягу, положив руку на Конституцию Узбекистана и Коран, поклявшись добросовестно исполнять обязанности и строго следовать закону, гарантируя жителям страны соблюдение их прав и свобод.