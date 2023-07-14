Вновь избранный президент Узбекистана вступил в должность Победивший на президентских выборах в Узбекистане Мирзиёев вступил в должность

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Шавкат Мирзиеев

Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес присягу перед парламентом и вступил в должность, сообщает РИА Новости. Глава ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев вручил ему новое удостоверение президента.

Мирзиеев принес присягу, положив руку на Конституцию страны и Коран. Он поклялся добросовестно исполнять обязанности главы государства, строго следовать законодательству республики и гарантировать права и свободы ее граждан. Согласно поправкам в основной закон страны, Мирзиеев будет занимать пост президента в течение семи лет.

Досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли 9 июля. Явка составила около 80%. Мирзиёев набрал свыше 87% голосов. На пост главы государства также претендовали Робахон Махмудова от социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость»), лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов и глава Экологической партии Абдушукур Хамзаев. Каждому из них удалось заручиться поддержкой менее 5% избирателей.

Президент России Владимир Путин поздравил Мирзиёева с победой и заявил, что высоко ценит стремление президента Узбекистана к укреплению стратегического партнерства между двумя странами.