МЧС Крыма озвучило список эвакуируемых сел МЧС Крыма эвакуирует около 2225 человек из четырех сел из-за пожара на полигоне

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Жителей четырех населенных пунктов: Абрикосовки, Криничков, Айвазовского, а также Приветного эвакуируют из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, всего эвакуируют 2225 человек.

Эвакуированных доставят в пункты временного размещения. Они развернуты в школах сел Первомайское и Кировское. В МЧС заверили, что крымчан обеспечат всем необходимым, в том числе горячим питанием.

Пожар на полигоне в Крыму начался в ночь на 19 июля. По словам местных жителей, взрыв было слышно в радиусе пяти километров. На территории объекта также видны густой дым и яркие вспышки. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В целях обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий пожара был развернут оперативный штаб, профильные службы находятся на месте происшествия.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что из-за пожара на полигоне была перекрыта трасса «Таврида». В настоящее время транспорт перенаправляется по региональной сети. Водители могут проехать через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.