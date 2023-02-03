Mash: ВСУ обстреляли из HIMARS нефтепровод «Дружба» в Брянской области

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Telegram-канал Mash сообщает, что украинские военные атаковали инфраструктуру нефтепровода «Дружба» в Брянской области. В публикации говорится, что четыре ракеты были выпущены из реактивных систем залпового огня HIMARS. По информации канала, все атаки были отражены зенитными ракетными комплексами «Панцирь». В результате атаки никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

Mash отмечает, что целью обстрела были резервуары с нефтью, линейно-диспетчерская станция у села Найтоповичи и сам нефтепровод, через который топливо поставляется в Европу в обход Украины.

1 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. По данным канала, ракета упала вблизи нефтеперегонной станции «Новозыбково». В месте удара образовалась воронка диаметром 20 метров. НПС, через которую ежегодно поставляется в Европу свыше 33 млн тонн нефти, получила незначительные повреждения и временно лишилась электроснабжения. Минобороны России эту информацию не комментировало.