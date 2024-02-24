Mash: сильный пожар произошел на металлургическом комбинате в Липецке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает о сильном пожаре, который произошел на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке. Канал также приводит свидетельства очевидцев, которые указали, что перед пожаром над городом раздалось несколько взрывов. В Министерстве обороны РФ ситуацию не комментировали.

Mash опубликовал видео, на котором видно пламя на фоне построек технологического характера. По предположению авторов Telegram-канала, пожар произошел прямо на территории объекта. Новолипецкий металлургический комбинат производит сталь с полимерным покрытием, в том числе для государственных нужд, говорится в публикации.

Вечером 23 февраля Telegram-канал Baza написал о сильном пожаре в Каневском районе Краснодарского края. Канал привел слова очевидцев, согласно которым перед инцидентом был слышен звук взрыва, после чего с неба упал неопознанный предмет. В Министерстве обороны РФ ситуацию не комментировали.

Позднее в оперативном штабе подтвердили возникновение пожара в районе хутора Трудовая Армения, который произошел в результате падения сбитого беспилотного летательного аппарата. Площадь распространения огня составила 2,5 тысячи квадратных метров. О пострадавших не информации не было.

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт информировал, что в небе над Курском сработала система ПВО. Он призвал граждан сохранять спокойствие. Перед этим губернатор объявил о ракетной опасности в регионе.

Также Министерство региональной безопасности Тульской области сообщало о двух сбитых БПЛА. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные службы региона.