Оперштаб Кубани уточнил данные по падению БПЛА Оперштаб: по уточненным данным, на Кубани упал один летательный аппарат

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

По уточненным данным, на территории Каневского района Краснодарского края упал один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщили в оперативном штабе региона. Ранее речь шла о двух беспилотниках.

По уточненной информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата, — говорится в сообщении.

В оперштабе также добавили, что пожар, возникший после падения БПЛА, полностью ликвидирован. Его площадь составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщали о падении двух беспилотников на территории Каневского района. Сотрудники оперштаба уточнили, что начавшийся после этого пожар не угрожает жилым домам.

До этого Telegram-канал Baza написал о сильном пожаре, который Каневском районе Краснодарского края. Канал привел слова очевидцев, согласно которым перед инцидентом был слышен звук взрыва, после чего с неба упал неопознанный предмет. В Министерстве обороны РФ ситуацию не комментировали.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что город Шебекино подвергся атаке ВСУ. По словам главы региона, беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль. О пострадавших данных не было.