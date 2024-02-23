Появились подробности сильного пожара в Краснодарском крае ТАСС: на Кубани произошел пожар после падения беспилотного летательного аппарата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар возник в Каневском районе Краснодарского края после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В хуторе Трудовая Армения упал неустановленный летательный аппарат, из-за чего загорелся камыш на площади 2,5 тысячи квадратных метров, — рассказал собеседник агентства.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, на территории Каневского района упали два беспилотника. Сотрудники оперштаба уточняют, что начавшийся пожар не угрожает жилым домам.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о сильном пожаре, который произошел в Каневском районе Краснодарского края. Канал привел слова очевидцев, согласно которым перед инцидентом был слышен звук взрыва, после чего с неба упал неопознанный предмет. В Министерстве обороны РФ ситуацию не комментировали.

До этого стало известно, что в Курске сработали системы ПВО. Как пояснил глава региона Роман Старовойт, российские подразделения уничтожили два украинских дрона над территорией региона. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.