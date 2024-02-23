Baza: сильный пожар произошел в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает о сильном пожаре, который произошел в Каневском районе Краснодарского края. Канал приводит слова очевидцев, согласно которым перед инцидентом был слышен звук взрыва, после чего с неба упал неопознанный предмет. В Министерстве обороны РФ ситуацию не комментировали.

Вот горит. Там самолет упал или что. И там еще что-то взрывается, — говорит голос за кадром на опубликованном Telegram-каналом видео.

По информации Baza, на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Других подробностей о ЧП не поступало.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что город Шебекино подвергся атаке ВСУ. По словам главы региона, беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль. О пострадавших данных не было.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке ВСУ на населенный пункт Борок в Погарском районе. По его сведениям, украинская армия использовала кассетные снаряды, выпущенные из ракетной системы залпового огня. В результате обстрела повреждения получили здание автосервиса и два автомобиля. Никто не пострадал.