Тульские власти сообщили о втором сбитом беспилотнике

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотный летательный аппарата (БПЛА) в небе над Тульской областью, сообщили в Министерстве региональной безопасности. Изначально речь шла об одном ликвидированном дроне.

23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью, — говорится в заявлении.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные службы региона.

Ранее Министерство региональной безопасности Тульской области проинформировало об одном сбитом беспилотном аппарате. По данным ведомства, он принадлежал Вооруженным силам Украины.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ вечером 23 февраля рассказали, что средства ПВО сбили беспилотный аппарат в небе над Белгородской областью. О разрушениях и пострадавших информации нет.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино подвергся атаке ВСУ. По словам главы региона, беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль. О пострадавших сведений не было.