В Белгородской области сорвали новую атаку украинского беспилотника МО РФ: средства ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над территорией Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, он принадлежал Украине. О пострадавших и разрушениях данных нет.

Около 21:30 мск пресечена попытка <...> совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что город Шебекино подвергся атаке ВСУ. По словам главы региона, беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль. О пострадавших сведений не было.

До этого под обстрел украинской армии также попало белгородское село Новая Таволжанка. Различные повреждения получили четыре частных домовладения, также посекло один автомобиль. Никто не пострадал.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке ВСУ на населенный пункт Борок в Погарском районе. По его данным, украинская армия использовала кассетные снаряды, выпущенные из ракетной системы залпового огня.