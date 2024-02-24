Система ПВО сбила беспилотник над Тульской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат в небе над Тульской областью, сообщает пресс-служба Министерства региональной безопасности. По данным ведомства, аппарат принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью, — говорится в заявлении.

По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал о пресечении атаки беспилотника в регионе. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал. До этого он также заявил об атаке ВСУ на населенный пункт Борок в Погарском районе. По его сведениям, украинская армия использовала кассетные снаряды, выпущенные из ракетной системы залпового огня. В результате обстрела повреждения получили здание автосервиса и два автомобиля. Никто не пострадал.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ вечером 23 февраля рассказали, что средства ПВО сбили беспилотный аппарат в небе над Белгородской областью. О разрушениях и пострадавших информации нет.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино подвергся атаке ВСУ. По словам главы региона, беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль. О пострадавших сведений не было.