Лось пробежал по Петербургу наперегонки с автомобилем

https://static.news.ru/photo/d558c982-b476-11ea-b0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/iriprincess

Петербуржцы сняли на видео лося, который бежал наперегонки с автомобилями в Колпино.

Как сообщают «Невские Новости», животное проследовало мимо перекрёстка Заводского проспекта и улицы Пролетарской.

В конце весны — начале лета лоси начинают искать себе летние пастбища. Именно поэтому в это время года они чаще оказываются в городской черте. Особенно смело себя ведут молодые особи. Они часто становятся «виновниками» ДТП: внезапно выбегают на дороги, а иногда даже атакуют автомобили.

Сохатые считаются одними из самых опасных животных для пассажиров автомобилей, в отличие от коров, лошадей и других неожиданных «пешеходов». Лоси обладают высокими ногами, поэтому вся защитная система машины оказывается ниже их туловища. При столкновении туша, которая весит несколько сотен килограммов, чаще всего летит в салон.

Ранее NEWS.ru писал о ДТП с лосем в Тверской области, в котором пострадали три человека.