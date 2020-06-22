Лось пробежал по Петербургу наперегонки с автомобилем

Петербуржцы сняли на видео лося, который бежал наперегонки с автомобилями в Колпино.
Как
В конце весны — начале лета лоси начинают искать себе летние пастбища. Именно поэтому в это время года они чаще оказываются в городской черте. Особенно смело себя ведут молодые особи. Они часто становятся «виновниками» ДТП: внезапно выбегают на дороги, а иногда даже атакуют автомобили.
Сохатые считаются одними из самых опасных животных для пассажиров автомобилей, в отличие от коров, лошадей и других неожиданных «пешеходов». Лоси обладают высокими ногами, поэтому вся защитная система машины оказывается ниже их туловища. При столкновении туша, которая весит несколько сотен килограммов, чаще всего летит в салон.
Ранее NEWS.ru писал о ДТП с лосем в Тверской области, в котором пострадали три человека.
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