Летние кафе откроют в Петербурге с 29 июня

https://static.news.ru/photo/7e4d1c8a-b492-11ea-9bc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 29 июня в Санкт-Петербурге будет разрешена работа летних кафе. Сейчас заведения могут обслуживать клиентов только на вынос.

Как уточняет оперативный штаб по противодействию коронавирусу, террасы нельзя будет устанавливать на газоне, а столы на ночь необходимо будет убирать.

Городские кафе уже начали монтировать летние террасы, некоторые выставили на улицу столики и стулья и, хотя заведения пока обслуживают на вынос, они не запрещают покупателям сидеть на них, отмечает «Интерфакс».

С 15 июня в Санкт-Петербурге вступил в силу первый этап снятия ведённых из-за эпидобстановки ограничений. Возобновили работу мебельные магазины, парикмахерские, фотоателье и бани. Жителям города разрешили посещать библиотеки и научные учреждения. Вновь стало возможным пользоваться услугами каршеринга. Закрытыми пока остаются салоны красоты.

Второй этап снятия ограничений власти Петербурга анонсировали на конец июня. Помимо летних кафе, планируется открыть зоопарк, дворцово-парковые ансамбли, разрешить навигации по рекам и каналам.

По данным на 22 июня июня в Санкт-Петербурге зафиксировано 22 412 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 869 человек. Полностью выздоровели 13 647 пациентов.