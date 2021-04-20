Крым и Севастополь получат миллиарды рублей на решение проблем с водой

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Республика Крым и город Севастополь получат в общей сложности около 3,3 млрд рублей на решение проблем с водоснабжением. Деньги выделит министерство экономического развития из резервного фонда правительства.

Крым получит более 2,1 млрд рублей, а Севастополь — свыше 1,1 млрд. Средства направят в регионы на условиях софинансирования. Сумма из федерального бюджета составит 95%, оставшиеся 5% субъекты Федерации изыщут самостоятельно, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Выделенные деньги предстоит потратить на геологоразведку и бурение новых скважин — 30 в Крыму и 17 в Севастополе. Кроме этого будет необходимо отремонтировать более 61 километра трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.

Сейчас главная задача местных властей заключается в том, чтобы определить заказчиков работ, заключить государственные контракты и перенаправить деньги подрядчикам.

Проблемы с водоснабжением на полуострове начались после присоединения этой территории к России. До 2014 года 85% потребностей Крыма в воде обеспечивала Украина. Подача шла через Северо-Крымский канал из Днепра. После этого Киев полностью перекрыл подачу пресной воды, и воду пришлось получать из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Однако в 2020 году они обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах был введён график подачи воды в жилые дома, а водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. На решение вопроса с водой Москва уже направила около 50 млрд рублей.

Ранее вице-премьер Крыма Светлана Маслова сообщила, что симферопольские водохранилища накопили запас воды на восемь месяцев.