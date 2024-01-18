Кадыров показал видео с сыном на передовой в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с 16-летним сыном Адамом, который в настоящий момент находится на передовой в зоне специальной военной операции (СВО). На кадрах в Telegram-канале молодой человек в бронежилете стоит рядом с депутатом Госдумы от республики Адамом Делимхановым.

Бойцы не испытывают дефицита боеприпасов, вооружения и техники. В свою очередь это напрямую сказывается на выполнении поставленных задач. Мы уделяем большое внимание материально-техническому оснащению наших подразделений. Ребята должны знать, что у них надежный тыл, — отметил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что его сын Адам счел бы за честь наказание за избиение Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у волгоградской мечети. По словам главы региона, своим поступком Адам проявил героизм. Руководитель республики рассказал, что видит в соцсетях комментарии, авторы которых возмущаются по поводу наград Адама. Однако сам Кадыров, по его словам, благодарен людям, наградившим сына, за то, что они «так болеют за свою религию и свое государство».

В конце октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя ЧР, вручили ордена «За заслуги перед КЧР», «За заслуги перед Уммой» и «За заслуги перед КБР», «За служение религии Ислам» I степени, а также татарстанский орден «Дуслык». В начале ноября 15-летнего сына Кадырова также назначили начальником отдела обеспечения безопасности его отца, а в конце месяца — куратором батальона имени шейха Мансура.