«Сочтет наказание за честь»: Кадыров об избиении Журавеля своим сыном Кадыров заявил, что его сын счел бы за честь наказание за избиение Журавеля

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его 15-летний сын Адам счел бы за счесть наказание за избиение Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у волгоградской мечети. В ходе прямой линии, транслировавшейся в Telegram-канале Кадырова, он также заявил, что в свои годы Адам проявил героизм.

Я изначально думал, что его накажут. Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть — восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран? — сказал Кадыров.

Руководитель республики рассказал, что видит в соцсетях комментарии, авторы которых возмущаются по поводу наград Адама. Кадыров сказал, что благодарен людям, наградившим сына, за то, что они «так болеют за свою религию и свое государство».

С конца октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя ЧР, вручили ордена «За заслуги перед КЧР», «За заслуги перед Уммой» и «За заслуги перед КБР», «За служение религии Ислам» I степени, а также татарстанский орден «Дуслык». В начале ноября 15-летнего сына Кадырова также назначили начальником отдела обеспечения безопасности его отца, а в конце месяца — куратором батальона имени шейха Мансура.