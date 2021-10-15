Икающий уже два года житель Улан-Удэ взмолился о помощи

Икающий уже два года армлифтер из Улан-Удэ Андрей Пичугин попросил помощи в сборе средств на дорогостоящую операцию по удалению нерва, который контролирует диафрагму и важен для дыхания. Об этом пишет «МК в Бурятии».

Прошу прощения, что обращаюсь за помощью. К сожалению, вопрос жизни и смерти — закрывается горловая щель. И начинаю задыхаться. Буду очень благодарен любой помощи. Не в службу, а в дружбу, — попросил Пичугин.

Уже два года Пичугин страдает от неизлечимой икотой. Как утверждает армлифтер, он проходил множество обследований, в том числе и в столичных клиниках, но врачи даже не могут предположить, как излечить столь необычный недуг. По имеющимся данным, житель Улан-Удэ стал страдать от икоты после перенесённого коронавируса.

Сейчас ситуация ухудшилась: мужчина стал испытывать проблемы с дыханием из-за закрытия горловой щели, а на операцию у него не хватает денег.

Никакого просвета нет. Связался с Архангельском, врач сказал нужна операция на абляцию диафрагмального нерва, — пояснил он.

Ранее житель Улан-Удэ погиб от смертельных химических ожогов внутренних органов: он выпил уксусную эссенцию, оставшуюся после засолки огурцов, приняв её за воду.