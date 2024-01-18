«Идет раскачка протестов внутри РФ»: кто стоит за беспорядками в Башкирии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Государственной думе России заявили, что митинги в башкирском Баймаке были организованы западными спецслужбами, а самих участников протеста назвали «предателями Родины». Протестующие требовали освободить местного экоактивиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), приговоренного к четырем годам колонии. Кто стоит за беспорядками в Башкортостане, как на них отреагировали власти и общественность — разобрался NEWS.ru.

Из-за чего начались беспорядки в Баймаке

Баймакский районный суд Башкирии в среду, 17 января, приговорил Фаиля Алсынова к четырем годам лишения свободы. Активиста признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ). Алсынов ранее руководил общественной организацией «Башкорт» (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Также он известен как один из защитников шихана (горы) Куштау, который в 2020 году власти региона передали под разработку месторождения известняка для производства соды.

Дело против активиста возбудили еще в августе 2023-го. Поводом стала произнесенная им речь во время согласованного митинга за охрану природы Зауралья и горного хребта Ирандык. Следствие и суд сочли, что он негативно высказался о трудовых мигрантах. По мнению самого Алсынова, его слова намеренно исказили при переводе на русский.

Фото: vk.com/id82522357/Страника Фаиля Алсынова в VK Фаиль Алсынов

Часть жителей Баймака поддержали обвиняемого. 17 января они явились на оглашение приговора, по разным оценкам их количество составило от одной до пяти тысяч человек. Впоследствии некоторые из них приняли участие в массовых беспорядках, дело дошло до столкновений с полицией. Протестующие скандировали «Свободу!», а также требовали, чтобы глава Башкирии Радий Хабиров ушел в отставку.

Сотрудники ОМОНа были вынуждены применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ в ходе несанкционированной акции. По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, митинги в Баймаке завершились к вечеру 17 января, ситуация стабилизировалась. Он также заявил, что все причастные к протестам будут привлечены к ответственности.

По данным канала Baza, 17 января в нескольких регионах России произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, в том числе в Башкортостане. Авторы Telegram-канала предполагают, что сбои могли быть связаны с акцией, которую организовали жители Баймака в поддержку осужденного Алсынова.

Как отреагировали на беспорядки власти и ЛОМы

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело. Речь идет о преступлениях, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В СК также отметили, что в результате событий в Баймаке пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

На сайте главы республики Радия Хабирова в четверг, 18 января, появилось интервью с ним. По словам руководителя, протесты были инспирированы из-за рубежа башкирскими сепаратистами.

Фото: t.me/s/radiyhabirov Радий Хабиров

«Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывает к отделению Башкортостана от России, к партизанской войне здесь. Это и Руслан Габбасов (включен Минюстом России в число физических лиц — иностранных агентов, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который судим за убийство. Это маскирующийся под мирного чабана Фанзиль Ахметшин, который судим за наркотики», — перечислил Хабиров.

Военкора Александра Коца возмутили попытки перетянуть участников СВО на сторону протестующих в Башкирии. В своем Telegram-канале он также сравнил поведение митингующих с поисками евреев в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

«Очень сильно отдает махачкалинским аэропортом. Те же самые технологии, та же самая целевая аудитория, тот же способ распространения информации через вражеские каналы. Пытаются качать нас на этно-Майданы. Из нового — попытка притянуть участников СВО на свою сторон», — заявил он.

Рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также заподозрили в поддержке акции в Баймаке. Эмигрировавший из России певец, уроженец Уфы, он опубликовал в своих социальных сетях изображение памятника национального героя Башкирии Салавата Юлаева и фото в национальном головном уборе.

Кто может стоять за митингами в Баймаке

В Баймаке через «аффилированные Telegram-каналы и прочие каналы связи» с территории Украины и Прибалтики действовали спецслужбы иностранных государств, предположил депутат Госдумы от Башкортостана Динар Гильмутдинов. Самих участников митингов в Баймаке он назвал «предателями Родины и приспешниками западных спецслужб».



По мнению Гильмутдинова, акции были «направлены и против главы республики Радия Хабирова как одного из самых сильных и эффективных региональных лидеров из команды президента, активно участвующего в реализации задач специальной военной операции на Украине».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru В результате беспорядков в Баймаке пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Олег Голов, представляющий республику в верхней палате российского парламента, согласен с мнением, что в происходящем в Башкортостане виден западный след.

«Именно оттуда идут попытки раскачать ситуацию. Их поле — межнациональные отношения. В нашей республике эти отношения всегда были стабильны. Еще в прошлые протесты (вокруг месторождения на шихане Куштау в августе 2020 года. — NEWS.ru) стали известны их заказчики, сейчас они решили использовать новый повод для раскачки ситуации», — рассказал сенатор в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что одним из таких заказчиков является основатель запрещенной организации «Башкорт» Руслан Габбасов. «Ему и его соратникам все равно, в какой республике мутить воду. Где повод найдут. У нас же много национальностей проживает в стране, это благодатная почва для таких элементов. Главные призывы у них — убирайте от нас представителей других народов», — подчеркнул сенатор Голов.

Почему за беспорядками в Баймаке могут стоять спецслужбы

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что это «фирменный стиль» западных спецслужб: бить в национальную проблематику и разжигать экстремистскую повестку.



«Когда „вдруг“ начинаются массовые волнения, тем более в поддержку человека с явно экстремистскими идеями, то можно безошибочно искать след западных спецслужб. Это их фирменный стиль: бить в национальную проблематику и разжигать экстремистскую повестку. Главное — точно выявить зачинщиков и их связи. Их и наказывать, отделив от тех, кто оказался в толпе без экстремистских побуждений», — считает парламентарий.

Схожую оценку ситуации приводит и член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что ситуацией воспользовались недружественные России страны. По его словам, произошедшее напомнило ему протесты в Дагестане во время частичной мобилизации в 2022 году.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Брод

«Эксперты и правоохранители говорят об участии определенных радикальных сил из недружественных стран, которые воспользовались ситуацией и пытались радикализовать местных жителей, используя социальные сети. Иностранный след в этих митингах прослеживается. Думаю, что и этот аспект нужно расследовать. Такие действия извне нужно предвидеть, мониторить и вовремя пресекать», — заявил Брод.

Также правозащитник предположил, что причиной беспорядков может быть недостаточное общение граждан и власти.

«Участники этой несогласованной акции не воспользовались своим законным правом обжалования данного приговора. Вместо этого они собрали большое количество граждан, с их стороны были попытки применения силы в отношении правоохранительных органов. Было заведено уголовное дело о массовых беспорядках, идет следствие. Насколько мне известно, руководство республики выехало в данный населенный пункт общаться с гражданами, признавая, что до этого не было должного диалога с населением», — заключил член СПЧ.

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