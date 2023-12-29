«Прелюдия к взрывоопасной эпохе»: политические итоги 2023 года, прорывы РФ

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

2023 год стал насыщенным на политические, военные и экономические события. Как отмечают эксперты, мир оказался в еще более тревожном состоянии, поскольку на карте появились новые очаги вооруженных конфликтов. Заметно обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Но в то же время нынешний год принес разрешение застарелого конфликта на Южном Кавказе, в результате которого ключевая страна региона — Азербайджан — восстановила свои признанные на мировом уровне границы. Как развивались мировые события в 2023 году и что может записать себе в актив Россия — в материале NEWS.ru.

Россия выстояла под военно-политическим давлением Запада

Самым значимым итогом 2023 года с точки зрения мировой политики первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал окончательный провал попыток изоляции Москвы со стороны стран Запада. Более того, как заявил сенатор в беседе с NEWS.ru, Россия все больше повышает свой вес на международной арене.

«Международная изоляция не удалась, более того, многие страны поменяли свою политическую ориентацию. Они пока еще не совсем явно, но выказывают понимание позиции России при решении ряда международных вопросов, при решении конфликта с Украиной. Эти страны высказывают все большую поддержку действиям нашей страны. Хочу также выделить развитие БРИКС, Евразийского экономического союза. Мы видим, что продолжает жить и существовать Содружество Независимых Государств», — сказал Джабаров.

Кроме того сенатор считает, что 2023 год создал условия для Вооруженных сил РФ к скорому наступлению на Украине.

«В ходе СВО наша армия укрепилась за 2023 год, она достигла неплохих показателей. Наша армия использует самые современные виды вооружения. Нам удалось перейти к активной обороне в том плане, что есть задел для будущего наступления», — подчеркнул он.

По мнению германского политолога Александра Рара, теперь начинается самое трудное для западных элит — принять эту новую реальность. Несмотря на то что Запад и Украина остаются на непримиримых позициях, он уверен, что отчаиваться не следует.

«Тут язык не поворачивается сказать, что надежды нет. Всегда выход есть. Запад должен понять, что Украина не сможет больше вернуть ту часть территории, которую она потеряла. И она должна быть больше заинтересована, в связи с большими потерями, идти на переговоры, — отметил Рар в беседе с NEWS.ru. — Я вижу, что в некоторых кругах США меняется тональность и появляется надежда на призыв к каким-то компромиссам, нахождению дипломатического решения. Европейский союз жестко стоит на позиции: Россия не может выиграть, потому что это ослабит НАТО и ЕС. А они считают себя достаточно сильными и уверены, что не могут проиграть».

Но и самой России сейчас невыгодно и неинтересно заключать мирный договор с Украиной, потому что результаты, которых с самого начала пыталось добиться российское руководство, пока не достигнуты, высказал мнение германский политолог.

Фото: МО РФ

ОПЕК+ и ЕАЭС: прорыв на внешнеэкономическом направлении

Россия и ОПЕК+ договорились продлить договор о сокращении добычи нефти на 2024 год. Сделка, в которой участвует Россия, уже принесла в бюджет страны дополнительно 30 трлн рублей. Это является результатом доверительного сотрудничества РФ с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов назвал это событие одним из важных для РФ в уходящем году.

«Лично для меня главным событием является наша договорённость с ОПЕК+ о достижении максимальной стабильности для РФ на рынке энергоносителей. Это крайне важно, ведь это основа нашего бюджета. Тот факт, что страны ОПЕК и в особенности Саудовская Аравия выступили консолидировано — более чем положительный результат для нас», — сказал Артамонов.

Он также напомнил, что в июне 2023 года с успехом прошел XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). По мнению Артамонова, это мероприятие доказало: России есть что представить миру.

«В частности, произошло очень важное событие, которое вписалось в этот форум, — создание атомных реакторов класса „Прорыв“. Этот проект, подробно представленный на ПМЭФ, означает фактический переход к новой безотходной атомной энергетике, где можно не бояться радиоактивных отходов, потому что до сегодняшнего дня в мире, кстати, только Россия умеет работать с отходами. Это необыкновенно важно», — подчеркнул Артамонов.

Попытки Запада изолировать Россию придали новый импульс и сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором Москва председательствовала в уходящем году, отметил эксперт. В 2023-м экономические успехи продемонстрировали все страны — участницы объединения. За три квартала года в России рост ВВП составил 3%, в Армении — более 9%, в Казахстане — почти 5%, в Киргизии — более 4%, в Белоруссии — 3,5%.

«Строительство Единого евразийского экономического пространства доказывает жизнеспособность нашей политики по созданию центра притяжения в Евразии, к которому присоединяется все более широкий круг стран. Это важная веха. Мы не про войну, мы про мир», — заявил Артамонов.

Фото: kremlin Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Российско-китайский рекорд в торговле

В отношениях России и Китая в 2023 году достигнута новая высота. Оборот двусторонней торговли вырос до $250 млрд. Однако экономические отношения между РФ и КНР имеют большой потенциал для дальнейшего развития, рассказал NEWS.ru востоковед Андрей Островский.

«Увеличилось количество визитов между Россией и Китаем на высшем уровне. Увеличился объем торговли между странами. Еще несколько лет назад мы, говоря о высоком уровне военно-политического сотрудничества между Москвой и Пекином, не могли то же самое сказать о торгово-экономическом сотрудничестве. Россия не входила даже в первую десятку стран — торговых партнеров Китая. Ныне мы превысили показатель в $250 млрд, он очень важен», — отметил востоковед.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджан провел эталонную операцию по восстановлению границ

Операция Вооруженных сил Азербайджана, начатая 19 сентября 2023 года, положила конец 32-летнему существованию сепаратистской Нагорно-Карабахской Республики и позволила восстановить международно признанные границы. Решающим фактором стала грамотная подготовка азербайджанских подразделений специального назначения, отметил в беседе с NEWS.ru генеральный директор Каспийского института стратегических исследований, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Анализ антитеррористической организации в Карабахе, на которую потребовалось 18 часов, показал беспрецедентно высокий уровень профессионализма подразделений сил специального назначения Азербайджана. 19–20 сентября действовал именно спецназ. Его готовили к этой операции очень грамотно. И характер этих действий показал, что они могут стать эталоном для аналогичных подразделений других стран мира при решении подобных задач. Я уверен, что в армиях США, Великобритании, Франции очень подробно изучили опыт азербайджанского спецназа в Карабахе как в ноябре 2020 года, так и в сентябре 2023-го», — рассказал Коротченко.

Он напомнил: президент Азербайджана Ильхам Алиев еще два года назад подчеркивал, что особое значение уделяет развитию подразделений специального назначения.

«Об этом он сказал лично мне в интервью. В силовых ведомствах страны пять различных спецподразделений. Он следил за их обучением и решал вопросы технического оснащения. Результат этой работы мы видели в минувшем сентябре», — указал эксперт.

Решение проблемы Карабаха не усилило и не ослабило позиции России в Закавказье, но изменило их, отметил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Есть точка зрения о том, что позиции России ослабли, поскольку ослабли позиции ее союзника Армении и поскольку усилились позиции Турции как союзника Азербайджана. Но это неправда, это конкретная пропагандистская формула, которая максимально раскручивается армянскими силами, которые хотят, чтобы Россия обслуживала интересы Армении. Армения сейчас предает Россию», — высказал мнение политолог.

Кроме того, добавил Марков, видно, что Азербайджан относится к России дружественно.

«Характерно, например, что после восстановления контроля над Карабахом Баку не стал требовать вывода российских миротворцев из зоны конфликта, а вполне позитивно относится к их пребыванию там», — отметил эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах

Кризис международных институтов и палестино-израильский конфликт

В 2023 году, по мнению политолога Александра Рара, ярко проявилась деградация международных институтов, созданных после Второй мировой войны. Сейчас наблюдается острый недостаток эффективных площадок для разрешения международных кризисов и проблем, считает он.

«Раньше были такие организации, как Совет Безопасности ООН, ОБСЕ и другие организации, в которых можно было договариваться, останавливать какие-то конфликты, находить компромиссы. Еще лет 30 назад был избыток институтов, на которые можно положиться, а сейчас очень не хватает. Поэтому мы идем к состоянию мира без правил. Я думаю, что 2023 год, к сожалению, станет прелюдией к началу новой очень взрывоопасной эпохи», — сказал эксперт.

«Самым главным и тревожным событием» уходящего года Рар назвал новый военный конфликт между Израилем и Палестинской автономией.

«Это один из важных итогов уходящего года: конфликты во всем мире не убавляются, а усиливаются. То есть нынешнее противостояние в Израиле может породить новые страшные вооруженные конфликты в Красном море, в Йемене. И так будет, думаю, на протяжении всех 2020-х годов. Это люди понимают. И в то же самое время наблюдают неспособность мирового сообщества договориться о каких-то совместных решениях проблем», — посетовал германский политолог.

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

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