В Госдуме назвали крайней необходимостью взять под контроль Киев Депутат Соболев: крайне необходимо взять под контроль Киев, Харьков и Одессу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Соболев

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил о необходимости взять под контроль Киев, Харьков и Одессу. Своим мнением парламентарий поделился в комментарии для NEWS.ru. Соболев добавил, что прежде всего необходимо сформировать соответствующие наступательные группировки.

Я думаю, это крайне необходимо [брать под контроль Киев, Николаев, Днепропетровск, Одессу и Харьков]. Это что, не русские города? Киев — мать городов русских и так далее, — заявил он.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук спрогнозировал, когда станет возможным взятие Киева. По его мнению, этот сценарий является реальным и необходим для выполнения задач СВО. Он отметил, что для реализации наступления ВС РФ нужно выйти к Краматорску и разгромить донецкую группировку ВСУ.

Матвийчук отмечал, что для взятия Киева под контроль российской армии потребуется около 500 тысяч солдат. Он заявил, что Вооруженные силы Украины перебросили в район столицы 150 тысяч бойцов, которые задействованы в возведении защитных сооружений на случай наступления российской стороны.

Также первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявлял, что на «обломках Украины» должно появиться новое государство, которое будет придерживаться нейтралитета и дружественного настроя по отношению к России.