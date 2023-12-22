Генсек ООН предупредил о распространении палестино-израильского конфликта Гутерриш: палестино-израильский конфликт распространяется за пределы Газы

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Палестино-израильский конфликт начал распространяться за пределы сектора Газа, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его слова приводит ТАСС. По мнению руководителя организации, за пределами региона этот конфликт способствует поляризации общества и разжигает экстремизм.

Распространение [конфликта] уже происходит. <...> За пределами региона конфликт порождает поляризацию общества, разжигает ненависть и экстремизм. Все это представляет собой значительную и растущую угрозу глобальному миру и безопасности, — предупредил генсек.

Он указал, в частности, что Западный берег реки Иордан достиг «точки кипения», а на так называемой голубой линии между Ливаном и Израилем огонь ведется ежедневно. Кроме того, по мнению Гутерриша, удары йеменских хуситов по кораблям в Красном море могут негативно повлиять на глобальные цепочки поставок.

Также генсек сообщил, что в рамках конфликта порядка 85% населения Газы было вынуждено покинуть свои дома, передает РИА Новости. Число беженцев составило 1,9 млн человек. Кроме того, по данным ООН, около полумиллиона человек испытывают голод. Гутерриш предупредил, что в подобных условиях существует угроза нарушения общественного порядка.

Ранее Гутерриш признал, что гуманитарная резолюция по палестино-израильскому конфликту, принятая в ноябре Советом Безопасности ООН, в настоящее время несостоятельна. По его словам, условия на земле не позволяют оказывать какую-либо значительную гуманитарную помощь, а ситуация в секторе Газа перерастает в катастрофу с необратимыми последствиями для мира и безопасности в регионе. Он подчеркнул, что речь идет о серьезном риске краха гуманитарной системы в целом.