Фицо: Россия начнет диктовать условия окончания украинского конфликта

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

Условия завершения украинского конфликта будет диктовать Россия, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью местной газете Pravda. По его словам, Россия никогда не будет побеждена в военном плане, даже если «ввалить на Украину» все оружие мира. Киев, по его словам, не обладает ресурсами, чтобы исправить ситуацию, и не способен ни на какое контрнаступление.

Мы можем ввалить туда все оружие мира, все деньги, но никогда Россия не будет побеждена в военном смысле. Сейчас переход от 2023 к 2024 году, и мы увидим, что условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия, — отметил Фицо.

Ранее Фицо заявил, что военные возможности Украины постоянно уменьшаются, как и шансы на достижение желанных результатов на возможных переговорах о мире с РФ. По его словам, не помогают даже гигантские поставки оружия с Запада.

Перед этим он обратил внимание на то, что Украина нужна западным странам, чтобы ослабить Россию. Ради достижения этой цели Запад будет «воевать до последнего украинца». Этот этап наступит уже совсем скоро, уверен политик.

Большая часть ЕС в вопросе украинского конфликта целенаправленно заблуждается, добавил он. На эти иллюзии работают западные СМИ, которые распространяют идеи о необходимости поддержки Украины и нежелательности переговоров, считает премьер.