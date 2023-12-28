Защита Киркорова, иск Блиновской, розыск беглого шпажиста: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский рассказал, когда закончится шумиха вокруг «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, блогер Елена Блиновская требует от налоговой службы простить ей пени и штрафы, объявленный в розыск шпажист Сергей Бида перед отъездом из России в США пытался уволиться из Росгвардии — эти новости оказались самыми обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему Добровинский сравнил Киркорова с Достоевским

Рекламодатели не разрывали контракты с певцом Филиппом Киркоровым на фоне скандала из-за его участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», заявил адвокат артиста Александр Добровинский. Он добавил, что речь об уголовных делах в отношении участников тусовки также не идет.

«О разрыве контрактов я не слышал до сегодняшнего дня», — сказал он.

Вместе с тем Добровинский назвал выдумками сообщения о том, что в отношении звезд шоу-бизнеса, посетивших вечеринку, готовят уголовные дела о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, их действия не могут подпасть под статью о распространении порнографических материалов. Юрист пояснил, что с точки зрения законодательства таким контентом может считаться лишь изображение мужского полового члена в возбужденном состоянии.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Добровинский

«Голые женщины? Зайдите в Пушкинский музей или Эрмитаж, вы там увидите их десятками и так далее. Это порноматериал? <...> Вряд ли у Филиппа Киркорова найдут основания для того, чтобы у него каким-то образом забрать звание. А что ставится Филиппу Киркорову в вину? Ему ставят, что он пришел на вечеринку? Ему ставят, что он был одет так, как кому-то не нравится?» — сказал адвокат.

Также Добровинский в очередной раз защитил статус народного артиста РФ Киркорова. Он отметил, что звания присваивают музыкантам за творческие достижения. Адвокат пояснил, что нельзя лишать его из-за недовольства публики внешним видом или поступками исполнителя.

«Вот возьмем Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. И таких примеров очень много можно привести. Достоевского лишить звания писателя? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», — отметил он.

Также Добровинский сообщил, что ничего не знает о ситуации с исключением Киркорова из новогодних программ.

Ранее СМИ передавали, что телеканал ТНТ убрал изображение Киркорова с постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все». На месте певца появился портрет комика Павла Воли.

«Не слышал про это и не понимаю, откуда это может быть известно всем СМИ. Филипп тоже об этом не знает. Вырезают, ну пусть, это материал канала, и они имеют право делать с ним что захотят, и они не должны никому давать отчет об этом. Скоро все равно это все забудется», — отметил адвокат.

Организаторы «Зимнего SHOW», где должны были выступать Киркоров, Лолита Милявская и Дима Билан, отменили трансляцию мероприятия на «МузТВ» и во «ВКонтакте». Никаких указаний организаторам не поступало, однако они решили перестраховаться. Кроме того, из зала убрали барную стойку, чтобы не нервировать гостей. Шоу, запланированное на 1 января, сейчас находится в «подвешенном состоянии», поскольку Билан, Лолита и Киркоров были его хедлайнерами. Об отмене шоу речи не идет, потому что уже продано много билетов. При этом Киркоров опубликовал анонс «Зимнего SHOW».

До этого Милявская сообщила, что плакала из-за отмены мероприятий, в которых должна была участвовать. По словам артистки, после «голой» вечеринки у нее сорвалось большое количество выступлений, а россияне начали массово сдавать билеты на концерты. Однако певица старается не падать духом и принимать происходящее как данность. Недавно Лолита опубликовала видео, на котором рассказала, что на фоне всех новостей решила помыть полы в квартире, поскольку не убиралась уже два месяца.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева стала одной из немногих участников «голой» вечеринки, кто отказался извиняться за скандальное мероприятие. Она обвинила в Telegram-канале критиков в глупости.

«Истинное лицо „счастливых жен и мамочек“ видно как никогда. Им кинули кость, и они, позабыв о приличиях, ломая зубы, грызут ее с особым наслаждением», — заявила светская дива.

Чего Блиновская добивается от налоговой службы

Блогер Елена Блиновская подала иск против инспекции ФНС № 6 по Москве. Она требует признать решения и действия налоговой службы незаконными. Иск был подан 26 декабря и уже принят к производству. Дело будет рассмотрено 6 февраля 2024 года в 10:00 мск.

Предпринимательница требует снизить долги по налогам на 60% — до 560 млн рублей. В середине декабря УФНС по Москве не удовлетворило жалобу защиты Блиновской о снижении долга как минимум в два раза. Сумма недоимки, штрафов и пени составляет 1,4 млрд рублей.

Московский городской суд 14 декабря не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Блиновской на продление ей домашнего ареста. Она останется под арестом до 26 января 2024 года.

29 ноября стало известно, что Федеральная налоговая служба выставила блогеру счет на 1 402 202 042 рубля. При этом журналисты заявили, что Блиновская оплатила только 3% от новой суммы долга — 55 млн. Адвокат блогера пояснила, что сама сумма долга не изменилась, остальные начисления являются штрафами и пенями.

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы

Юрист Александр Хаминский отметил в разговоре с NEWS.ru, что успех в суде будет зависеть от качества представленных стороной защиты доказательств.

«Как сообщила адвокат блогера Наталья Сальникова, заявленное требование касается снижения общей суммы задолженности с более чем 1,4 млрд рублей до 560 млн рублей. И хотя содержание решения инспекции ФНС является налоговой тайной, можно говорить о просьбе Блиновской применить так называемую налоговую реконструкцию», — сказал Хаминский.

Он отметил, что соответствующая процедура предусматривает снижение действительных налоговых обязательств, если налогоплательщик раскроет информацию о реальных доходах. Юрист добавил, что Верховный суд РФ неоднократно указывал на то, что данный механизм является обязанностью налогового органа.

«В принципе, вполне вероятно снижение претензий, которые блогер должна исполнить перед бюджетом», — резюмировал Хаминский.

28 декабря зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал о подготовке нового законопроекта, который лишит блогеров возможности уходить от налогов и зарабатывать на запрещенных интернет-платформах. По его словам, теперь будет проще доказать факт рекламы, в том числе в запрещенных в РФ соцсетях.

«Здесь работает по-другому все. Мы сегодня находимся на той ступени цифровизации, когда не нужны никакие вот эти вот невнятные оправдания, что вот «я так вижу, мне нравится эта косметика, поэтому у меня там каждый второй пост про то, что „покупайте, подешевела“», — пояснил депутат.

Уехавший в США шпажист Бида пытался уволиться из Росгвардии

Российский шпажист Сергей Бида, объявленный в розыск из-за участия в чемпионате США по фехтованию, пытался уволиться из Росгвардии, но ему в этом отказали, сообщила его мать, двукратный призер чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина. По ее словам, у спортсмена имелось разрешение на выезд из РФ.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Шпажист Сергей Бида

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта», — сказала мать спортсмена.

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов составлял соответствующие списки и передавал их на согласование, в том числе в Росгвардию, добавила Гришина. По ее словам, ведомство утвердило выезд спортсмена, по этой причине он не переживал из-за отъезда из страны.

МВД России объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида после их участия в чемпионате США. В ведомстве считают, что они поехали на соревнования без согласия российской стороны.

Сергей является офицером Росгвардии, а Виолетта — военнослужащей. После их выступления на состязаниях от должности старшего тренера мужской команды российских шпажистов был отстранен Александр Глазунов.

Сергей Бида получил серебро на Олимпиаде в Токио в командном турнире шпажистов. Виолетта Бида — призер чемпионата мира. После этого пара переехала в США, сейчас она живет в Калифорнии.

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