Власти Башкирии пообещали наказать всех за митинги Премьер Башкирии заявил о завершении митингов в Баймаке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Митинги в Баймаке завершились, на вечер 17 января ситуация стабилизировалась, заявил газете «Ведомости» премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. По словам главы республики, все причастные к протестам будут привлечены к ответственности.

Вы знаете, возбуждено уголовное дело. Все будут наказаны. Никто не позволит в республике дестабилизировать ситуацию, — заявил Назаров.

17 января башкирского активиста Фаиля Алчинова приговорили к четырем годам колонии общего режима по статье 282 УК РФ о возбуждении вражды и ненависти по национальному признаку. Гособвинение запрашивало Алчинову четыре года лишения свободы в колонии-поселении. По словам Назарова, вынесенный приговор является «продолжением борьбы с экстремизмом».

Во время заседания по делу Алчинову у здания суда собралась толпа людей, за день до этого полиция предупреждала граждан об ответственности за участие в несанкционированных акциях. После вынесения приговора начались стычки с силовиками, которые разгоняли митингующих дубинками и применили слезоточивый газ. Издание UFA1.RU сообщало, что омоновцы также применяли против протестующих в Баймаке светошумовые гранаты.

Ранее военкор Александр Коц возмутился попыткам перетянуть участников СВО на сторону митингующих в Башкирии. Репортер сравнил протесты в Баймаке с беспорядками в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.