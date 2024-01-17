«Этномайданы»: Коц о протестах в Башкирии Коц сравнил протесты в Башкирии с бунтом в Махачкале из-за евреев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

Военкор Александр Коц возмутился попыткой перетянуть участников СВО на сторону протестующих в Башкирии. В своем Telegram-канале он также сравнил поведение митингующих с поисками евреев в аэропорте Махачкалы в октябре.

Очень сильно отдает махачкалинским аэропортом. Те же самые технологии, та же самая целевая аудитория, тот же способ распространения информации через вражеские каналы. Пытаются качать нас на этномайданы. Из нового - попытка притянуть участников СВО на свою сторону, — заявил он.

Коц добавил, что башкирские бойцы оперативно и недвусмысленно высказались по поводу происходящего на Родине. По его словам, они назвали организаторов беспорядков экстремистами и сепаратистами, «которые поддерживают ВСУ и радуются гибели наших солдат».

В кризисный менеджмент в случае с Башкирией удалось лучше, чем в Дагестане, — сообщил Коц.

Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту организации и участия в массовых беспорядках в Бакширии. По версии следствия, призывы к населению выйти на протестные акции у Баймакского районного суда появились в соцсетях и мессенджерах. В это время там проходило судебное заседание по уголовному делу в отношении местного активиста, бывшего члена организации «Башкорт» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Фаиля Алсынова. Целью протестующих было освобождение его от уголовной ответственности.

Сообщалось, что ОМОН применил для разгона толпы светошумовые гранаты и слезоточивый газ, полицейские задержали некоторых участников несанкционированной акции протеста. Полицейские призывали граждан расходиться по домам.