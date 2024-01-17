Несколько силовиков пострадали во время беспорядков в Башкирии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во время массовых беспорядков в башкирском городе Баймаке пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, сообщили в Следственном комитете РФ. В данное время правоохранители устанавливают всех причастных к совершенным преступлениям лиц.

В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

Также в СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту организации и участия в массовых беспорядках. По версии следствия, призывы к населению выйти на протестные акции у Баймакского районного суда появились в соцсетях и мессенджерах. В это время там проходило судебное заседание по уголовному делу в отношении местного активиста, бывшего члена организации «Башкорт» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Фаиля Алсынова. Целью протестующих было освобождение его от уголовной ответственности.

Сообщалось, что ОМОН применил для разгона толпы светошумовые гранаты и слезоточивый газ, полицейские задержали некоторых участников несанкционированной акции протеста. Полицейские призывали граждан расходиться по домам.