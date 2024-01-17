Стало известно о применении светошумовых гранат на протесте в Башкирии UFA1.RU: ОМОН применил светошумовые гранаты на акции протеста в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание UFA1.RU сообщает, что сотрудники ОМОНа применили светошумовые гранаты для разгона участников акции протеста, проходящей в городе Баймаке Республики Башкортостан. По данным источников издания, полицейские призывают граждан расходиться по домам. Согласно тексту публикации, поводом для проведения протестной акции стало судебное заседание по обвинению местного активиста Фаиля Алсынова.

Собеседники издания также отмечают, что сотрудники ОМОНа применяют не только светошумовые гранаты для разгона толпы, но и слезоточивый газ. Житель города заявил UFA1.RU, что полицейские также задержали некоторых участников несанкционированной акции протеста. В публикации отмечается, что толпа постепенно оттесняется.

Как сообщалось ранее, Баймакский районный суд Башкирии приговорил Фаиля Алсынова к четырем годам лишения свободы. Активиста признали виновным по статье 282 Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти или вражды по признакам пола, расы, национальности или языка». Отмечается, что Алсынов был задержан в августе 2023 года после речи, в которой он негативно высказался о трудовых мигрантах. Сам же активист утверждает, что его слова намеренно исказили при переводе на русский язык.