Массовые беспорядки в Башкирии 17 января: последние новости, что случилось

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту протеста и массовых беспорядков, которые прошли возле здания суда в городе Баймак, сообщила пресс-служба ведомства. Что случилось, есть ли пострадавшие, какие последние новости?

С чего все началось

Сегодня, 17 января, Баймакский районный суд Республики Башкортостан вынес приговор в отношении 37-летнего Фаиля Алчинова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса РФ, и приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

«Алчинов признан судом виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Республики Башкортостан.

Отмечалось, что Алчинов (Алсынов) был взят под стражу в зале суда, приговор еще не вступил в законную силу.

Что произошло после решения Баймакского суда

После оглашения приговора рядом со зданием суда в Баймаке началась акция протеста, на которой присутствовало, по данным Telegram-канала Baza, порядка 2000 человек.

По информации издания UFA1.RU, сотрудники ОМОНа были вынуждены применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать участников несанкционированной акции. На место инцидента приезжала бригада медиков, чтобы оказать необходимую помощь всем пострадавшим, сообщал Telegram-канал SOTA (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Авторы Telegram-канала Varlamov News со ссылкой на источники отметили, что в ходе столкновений были задержаны порядка 20 человек, а отец Алчинова пытается вести переговоры с силовиками.

По информации регионального СК, в результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс следственных действий с целью установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям», — говорится в публикации пресс-службы СК РФ по Республике Башкортостан.

Кто поддержал протесты в Башкирии

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), вероятно, поддержал акцию протеста в башкирском городе Баймак, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Авторы канала обратили внимание, что певец опубликовал в своих социальных сетях изображение памятника национального героя республики Салавата Юлаева и фото в национальном головном уборе. Также отмечается, что исполнитель родом из столицы Башкортостана Уфы, поэтому он таким образом мог отреагировать на происходящие в регионе события.

Военкор Юрий Котенок обратил внимание, что несанкционированный митинг поддержал активист Рефат Чубаров, который записал видеообращение на фоне украинского флага.

«Как и в случае с Дагестаном, все это дело координировалось через сетку ципсошных каналов, администрируемых из-за рубежа. Также „протест“ поддержали курируемый Киевом крымско-татарский активист Рефат Чубаров и ряд иноагентов», — написал он.

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