Моргенштерна заподозрили в поддержке протеста в Башкирии «Осторожно, новости»: Моргенштерн мог поддержать протестующих в Башкирии

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Telegram-канал «Осторожно, новости» предположил, что рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) мог выступить в поддержку участников акции протеста, проходящей в городе Баймаке Республики Башкортостан. Канал обратил внимание на тот факт, что исполнитель опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) изображение памятника национального героя республики Салавата Юлаева и фото в национальном головном уборе.

По данным «Осторожно, новости», у Моргенштерна есть основания реагировать на события в регионе, ведь он сам является уроженцем столицы Башкортостана Уфы. Канал подчеркивает, что именно там артист начинал свою карьеру.

Ранее издание UFA1.RU сообщало, что сотрудники ОМОНа применили светошумовые гранаты для разгона участников акции протеста, проходящей в Баймаке. По данным источников издания, полицейские призывали граждан расходиться по домам. Согласно тексту публикации, поводом для проведения протестной акции стало судебное заседание по обвинению местного активиста, бывшего члена организации «Башкорт» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Фаиля Алсынова.

Баймакский районный суд Башкирии приговорил Фаиля Алсынова к четырем годам лишения свободы. Активиста признали виновным по статье 282 Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти или вражды по признакам пола, расы, национальности или языка». Отмечается, что Алсынов был задержан в августе 2023 года после речи, в которой он негативно высказался о трудовых мигрантах. Сам же активист утверждает, что его слова намеренно исказили при переводе на русский язык.