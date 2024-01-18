Глава Башкирии призвал протестующих не маскироваться под «мирных чабанов»

Фото: t.me/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил после акций протеста в Баймаке, вызванных вынесением приговора активисту Фаилю Алчинову, что не потерпит экстремизма и попыток расшатать ситуацию в республике. Он указал в своем Telegram-канале, что лица, часть которых находится за рубежом, призывают к отделению региона от России.

Еще раз говорю: не надо маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов, это на самом деле не так. Как глава республики я буду республику защищать, — написал Хабиров.

Между тем Кировский суд в Уфе арестовал шестерых участников беспорядков в Баймаке. Из них пятеро проведут за решеткой 10 суток, еще одному дали 13 суток ареста. Они признаны виновными по административной статье о нарушении порядка проведения митинга.

Согласно постановлению суда, 15 января в ходе несанкционированной акции, в которой участвовали фигуранты, было затруднено посещение здания суда в Баймаке. Протестующие создали помехи работам по благоустройству, проезду общественного транспорта, а также движению машин и пешеходов по Революционной улице, отметили в суде.

Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что ситуация в республике стабилизировалась после митингов в Баймаке. По его словам, все лица, причастные к протестам, будут привлечены к ответственности и понесут наказание.