И.о. главы Минтранса Хабаровского края уволился

https://static.news.ru/photo/04a076fc-de22-11ea-bde6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров ушёл с поста по собственному желанию.

По словам представителя пресс-службы правительства региона, врио губернатора Михаил Дегтярёв назначил на эту должность Павла Андрюшко.

Он возглавляет управление дорожной деятельности в министерстве, сейчас будет ещё и исполнять обязанности министра, — уточнил собеседник РИА Новости.

Дегтярёв занял пост врио главы региона 20 июля после смещения с должности экс-губернатора Сергея Фургала из-за утраты доверия. Он прибыл в Хабаровск 21 июля.

Ранее новый глава назначил зампреда правительства края — руководителя аппарата губернатора и регионального правительства, который ранее занимал пост руководителя аппарата комитета Госдумы по физической культуре.

Как писал NEWS.ru, Дегтярёв пребывает в шоке от дисциплины и организации работы краевого правительства. Ответственность за это он возлагает на своих предшественников, включая Фургала.

Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель и член ЛДПР возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России».