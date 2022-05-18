Глава Белгородской области сообщил подробности обстрела села Солоха Глава Белгородской области: в селе Солоха повреждены шесть домов, автомобиль и линия ЛЭП

Вооружённые силы Украины / Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём Telegram-канале подробности нового обстрела села Солоха, в ходе которого пострадал один человек. Он уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает.

По докладу главы Белгородского района Владимира Перцева, в Солохах повреждены шесть домовладений, один легковой автомобиль и линия электропередач, - написал Гладков.

Белгородская область многократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Так, 18 мая в результате атаки со стороны Украины были повреждены ЛЭП, а 17 мая нападение совершили на село Безымено.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела украинскими военными села Солохи в Белгородской области. В результате одной из атак погиб один человек, ещё как минимум семеро получили ранения.



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