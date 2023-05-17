ФСБ задержала более полутора сотен подпольных оружейников ФСБ изъяла 400 единиц оружия у 165 подпольных оружейников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ФСБ изъяла 399 единиц оружия у 165 подпольных оружейников в 44 регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС силового ведомства. Кроме того, была пресечена деятельность 40 нелегальных мастерских.

Из незаконного оборота изъято 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов и револьверов, — сообщили в ФСБ.

У оружейников нашли оружие как российского, так и зарубежного производства. В нелегальных мастерских его модернизировали. Кроме того, оружейники производили боеприпасы.

Оперативно-разыскные мероприятия проводили в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Якутии, Донецкой народной и Кабардино-Балкарской республиках, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, а также в ряде других субъектов РФ.

Ранее в деревне Березовка Орловской области в доме недавно умершего 70-летнего мужчины нашли склад боеприпасов. Всего было обнаружено 140 артиллерийских мин 50-го калибра времен Великой Отечественной войны.