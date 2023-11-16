Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ нашли мертвым Baza: экс-офицера ВС РФ Свиридова и его супругу нашли мертвыми на Ставрополье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова нашли мертвым в его собственном доме в Ставропольском крае. По данным Telegram-канала, рядом с ним обнаружено тело женщины — предположительно, его супруги. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По сведениям Baza, тела обнаружили накануне, 15 ноября. Как пишут авторы канала, 68-летний Свиридов и его 72-летняя жена, предположительно, погибли около недели назад, однако пока неизвестно, что послужило причиной их смерти. Как уточняет Baza, специалисты исключили возможность газового отравления. Сотрудники службы провели замеры и не обнаружили превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Ранее сообщалось, что в Ереване умер заместитель главы представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев. Ему было 37 лет. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

До этого стало известно, что в одном из турецких отелей был найден мертвым директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец. Отель находится в стамбульском районе Таксим, куда дипломат приехал на встречу послов. МИД России подтвердил смерть на 62-м году сотрудника дипведомства. О причине его смерти в ведомстве не сообщали.