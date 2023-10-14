Российский дипломат найден мертвым в отеле Турции В Турции скончался сотрудник МИД России Николай Кобринец

Фото: t.me/MID_Russia

Николай Кобринец

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец найден мертвым в одном их турецких отелей, сообщает Hürriyet. По данным издания, отель находился в стамбульском районе Таксим, куда дипломат приехал на встречу послов. Предварительно, Кобринец скончался от сердечного приступа. МИД России подтвердил смерть на 62-м году сотрудника дипведомства. О причине его смерти в ведомстве не сообщали.

Турецкое издание уточняет, что коллеги дипломата попытались до него дозвониться после того, как тот не пришел на собрание. Тело обнаружили сотрудники гостиницы, после чего оно было отправлено в морг на экспертизу.

12 октября 2023 года на 62-м году жизни скоропостижно скончался директор Департамента общеевропейского сотрудничества, Чрезвычайный и Полномочный Посол Николай Сергеевич Кобринец, — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее возле здания российского посольства в Берлине было обнаружено тело российского дипломата. Предположительно, он выпал из окна. Уточнялось, что речь идет о втором секретаре посольства российской дипмиссии. По предварительным данным, его тело было найдено на тротуаре перед зданием посольства РФ. Также известно, что погибшему было 35 лет, он был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года.