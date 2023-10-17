В Армении на рабочем месте умер замглавы представительства МВД России

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В Ереване умер заместитель главы представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев, сообщает Sputnik Армения. Ему было 37 лет. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Cкорую помощь на работу Пономарева вызвали в 09:40. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Следственным отделом района Арабкир по данному факту возбуждено дело по признакам убийства. Такой порядок предусмотрен армянским законодательством, пока экспертиза не установит точную причину смерти.

На прошлой неделе в одном их турецких отелей был найден мертвым директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец. Отель находится в стамбульском районе Таксим, куда дипломат приехал на встречу послов. Предварительно, Кобринец скончался от сердечного приступа. МИД России подтвердил смерть на 62-м году сотрудника дипведомства. О причине его смерти в ведомстве не сообщали.

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