Дети искупались в огромных лужах в Краснодаре и попали на видео

Фото: mcu_krd/t.me

Улицы Краснодара затопило водой после прошедшего ранее мощного ливня, кадрами из города поделился Telegram-канал SHOT. На записи видно, как в лужах активно купаются дети и подростки, а взрослые жители пытаются отогнать заглохшие автомобили.

В результате сильного дождя в некоторых районах города временно остановили движение автобусы и трамваи. До 10 июля в Краснодарском крае будет действовать штормовое предупреждение, в этот период ожидаются сильные ливни и подъем уровня рек.

Telegram-канал портала Readovka также показал видео, на котором подростки в Краснодаре прокатились по лужам на банане, прицепленном к автомобилю. Жители города с иронией заявили: «Зачем нужно море, когда есть дубинка».

Ранее власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море. Причиной этого также послужили шторм и сильное донное течение.

После появления видео с переполненными пляжами власти Анапы заявили, что мест достаточно, большое количество людей скапливается только в центральных зонах отдыха. Между тем в Сети распространились видеозаписи, на которых показаны забитые туристами пляжи города.

В администрации также напомнили о существовании свободных диких пляжей и заявили, что пляжная линия города является самой длинной на Черноморском побережье.