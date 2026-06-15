Десятки домов подтопило в Краснодаре после ливней В Краснодаре после ливней подтопило 23 многоэтажки

Проливные дожди в Краснодаре привели к подтоплению цокольных этажей 23 многоквартирных домов и более 100 придомовых территорий, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Только за минувшие сутки жители оставили 252 заявки о последствиях стихии.

Только за минувшие сутки краснодарцы оставили 252 заявки. Из них 106 — подтопления проезжей части дорог, придомовых территорий частных домов — 53, цокольных этажей многоквартирных домов — 23, придомовых территорий МКД — 70, — говорится в сообщении.

Ранее в Крымском районе Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прорывом дамбы на реке Кубань у хутора Западного. Режим ЧС объявлен на территориях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. По данным властей, площадь затопления продолжает увеличиваться.

До этого в афганском Национальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями сообщили, что за прошедшие 10 недель в результате наводнений и связанных с ними природных катастроф погибло не менее 301 человека. Еще 385 жителей страны получили травмы разной степени тяжести.