Власти Ивановской области подтвердили видеозапись с трупами у морга

В департаменте здравоохранения Ивановской области подтвердили, что на улице возле морга в Иваново лежали пакеты с трупами. Заведующая патологоанатомическим отделением ОБУЗ «Городская клиническая больница № 4» Елена Бойко объяснила произошедшее перегрузкой из-за коронавируса. Об этом сообщил телеканал «360».

Патологоанатомическое звено сейчас работает очень напряжённо, нервы и силы людей на пределе. Что касается опубликованного видео, то оно соответствует действительности. К сожалению, когда во время транспортировки тел умерших от ковида перегружали из машины в хранилище, одному из санитаров стало плохо, — рассказала Бойко.

Она добавила, что это была вынужденная ситуация, сейчас все тела находятся в хранилище. Врач сообщила, что заболеваемость резко увеличилась в последние недели, в связи с чем призвала людей вакцинироваться.

Мы практически каждый день по числу пациентов, находящихся на ИВЛ, бьём антирекорды. И, к сожалению, несмотря на то что врачи делают всё возможное, с аппаратов искусственной вентиляции лёгких на кислородную маску с улучшением переводят не всех, часть пациентов погибает, — сказала она.

Ранее жители Иваново сняли на видео десятки пакетов с трупами, лежащих у морга. Его сотрудники разбирали их в костюмах химзащиты.

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