Депутат Госдумы ранен во время ударов по Луганску В результате удара по Луганску пострадали шестеро детей и депутат Госдумы Водолацкий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Водолацкий ранен в результате удара по Луганску, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК). Кроме того, по информации врио главы ЛНР Леонида Пасечника, получили ранения шестеро детей.

В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадали шестеро детей. Также в результате прилетов пострадали объекты гражданской инфраструктуры: разрушены и повреждены административные здания предприятий, остекление шести жилых домов, — написал он в Telegram-канале.

Врио главы региона подчеркнул, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По его словам, двое подростков в состоянии средней степени тяжести доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу. По данным телеканала «Дон 24», депутат Госдумы Водолацкий получил легкие ранения.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале подтвердил, что ВСУ обстреляли Ленинский район Луганска. Исполняющий обязанности главы республики считает, что Киев нанес удар с целью запугать мирных жителей. Пасечник отметил, что город был атакован в День Республики, который отмечается 12 мая, в годовщину референдума, на котором в 2014 году большинство жителей бывшей Луганской области проголосовали за отделение от Украины и создание независимого государства.