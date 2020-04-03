Часть маршрутов наземного транспорта Москвы будет ходить реже

В Москве изменится частота движения общественного транспорта из-за сокращения пассажиропотока. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
Отмечается, что 300 наиболее популярных маршрутов продолжат работу в режиме рабочих дней.
Остальные маршруты работают в режиме, приближённом к рабочему, —
передаётсообщение ТАСС.
При этом для удобства соблюдения дистанции московское метро, МЦК, МЦД также работают в режиме рабочего дня.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Крыма остановили движение автобусов и поездов из-за коронавируса. Ограничения продлятся до 14 апреля.
Также ограничения коснутся перевозок морским транспортом, движения маломерных грузов и работы такси. Помимо этого, гражданам запретят покидать места проживания.
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