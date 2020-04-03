Часть маршрутов наземного транспорта Москвы будет ходить реже

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В Ивановской области во время действия режима самоизоляции власти призвали не сдавать жильё гостям из Москвы и Московской области.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин. По его словам, область ждёт волна из приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию в регионе. Я вам не рекомендую...