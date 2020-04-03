Регионы

Часть маршрутов наземного транспорта Москвы будет ходить реже

19:10, 03 апреля 2020
Фото: mosru_official/instagram.com

В Москве изменится частота движения общественного транспорта из-за сокращения пассажиропотока. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Отмечается, что 300 наиболее популярных маршрутов продолжат работу в режиме рабочих дней.

Остальные маршруты работают в режиме, приближённом к рабочему, передаёт сообщение ТАСС.

При этом для удобства соблюдения дистанции московское метро, МЦК, МЦД также работают в режиме рабочего дня.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Крыма остановили движение автобусов и поездов из-за коронавируса. Ограничения продлятся до 14 апреля. 

Также ограничения коснутся перевозок морским транспортом, движения маломерных грузов и работы такси. Помимо этого, гражданам запретят покидать места проживания.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях