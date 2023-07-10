Более ста пожарных борются с огнем в Калининском районе Петербурга Производственно-складское здание загорелось в Петербурге

Фото: Prt Scr пресс-служба МЧС России

Семь человек эвакуировали утром 10 июля из производственно-складского здания в Калининском районе Санкт-Петербурга. Согласно информации ГУ МЧС России по Северной столице, загорелось строение на Менделеевской улице. По предварительным данным, огонь успел распространиться на 3,5 тысячи квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлечено 110 человек и 27 единиц техники, однако проводится наращивание группировки. Пожару присвоен номер 2-БИС. Сведения о пострадавших не поступали. Информация уточняется.

Ранее крупный пожар произошел на территории мебельного цеха в городе Волжском Волгоградской области. К тушению возгорания привлекались 48 человек и 18 пожарных машин. Пламя охватило две тысячи квадратных метров.

Также 6 июля в здании Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве произошел взрыв в лабораторном корпусе. В результате произошедшего пострадал один человек. Его увезли в больницу с химическими ожогами. По данным Telegram-канала Baza, причиной взрыва стала «неудачная химическая реакция».